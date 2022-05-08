Россияне будут пить вино из Индии, Китая и Турции

8 мая. 5:29

В Россию планируется начать поставки индийских и китайских вин, пишут "Известия".

В компании Ladoga рассказали, что география закупок вина расширяется, подписаны новые контракты с компаниями из СНГ и ближнего зарубежья. Поставщики вин активно ищут новых партнеров, в том числе в дружественных странах - Китае, Индии, Бразилии.

Компания Luding Group ведет переговоры с производителями вина из Китая и Турции, а также планирует нарастить долю российских вин в ассортименте.

"Отмечаем значительные успехи российских виноделен по всем направлениям: в качестве напитков, в маркетинге, в стабильности поставок и логистике. В ассортиментном портфеле Luding представлены крупные российские производители вин из Крыма и Кубани. Мы и раньше активно развивали российские вина в нашем портфеле, а теперь в условиях растущего спроса на них будет сделан сильный акцент, привлечены новые поставщики", - поделился с газетой директор компании по маркетингу Андрей Ушаков.