Мясников рассказал, как избежать внезапной смерти

8 мая. 2:34

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" поделился советами для профилактики внезапной остановки сердца.

По словам специалиста, к такому состоянию может привести множество факторов, часть которых не зависит от возраста.

В целом на состоянии сердца крайне негативно сказываются курение, гипертония, лишний вес, высокий уровень глюкозы и холестерина, а также наследственность, указал врач.

"Весь этот набор джентльменский, который мы хорошо знаем. У вас это есть? Боритесь с этим! Худейте, принимайте статины, двигайтесь, прекращайте есть что не попадя, и особенно курить", - призвал Мясников.