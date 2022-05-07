Братья задержаны по делу о наезде на полицейского в Тбилиси

7 мая. 21:44

В Тбилиси в ходе спецоперации задержаны братья Георгий и Бека Шенгелия, которых обвиняют по делу о наезде на автомобиль патрульной полиции, такое сообщение распространило МВД Грузии.

По его данным, 15 апреля Бека Шенгелия, не имея водительских прав, на машине Toyota намеренно врезался в автомобиль патрульной полиции на 39-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, а затем сбежал с места преступления вместе с братом Георгием и еще одним мужчиной.

В результате получил травмы полицейский из Мцхета-Мтианети.

Братья Шенгелия были задержаны сегодня у себя в квартире в районе Варкетили, их сообщник был пойман в Зугдиди 5 мая.

Бека Шенгелия обвиняется в нападении на полицейского, остальные - в недонесении о преступлении, пишет Sputnik Грузия.