Разгерметизировавшийся накануне газопровод починили на Ставрополье

7 мая. 21:23

Работники ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" устранили аварию на газопроводе-отводе в Предгорном округе, об этом рассказали в компании.

"В 19:03 мск возобновлена подача газа на газораспределительные станции "Суворовский спиртзавод", "Станица Суворовская", "Бештау", "Кавказ". Газопровод-отвод работает в штатном режиме", - цитирует ее представителя "Интерфакс".

В компании заверили, что газ поступает потребителям в полном объеме.

По информации глав Предгорного и Минераловодского округа, газоснабжения со вчерашнего вечера не было у 12 тыс абонентов.

И.о. главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко сегодня заявил, что причиной ЧП может быть незаконное создание дамбы на реке Кучук, нарушение было зафиксировано на видео, над вопросом работает полиция.