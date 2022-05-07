"Газпром" рассказал европейским клиентам об оплате газа без нарушения санкций

7 мая. 21:14

ПАО "Газпром" послало своим клиентам в Европе письмо, согласно которому они могут платить за газ, не нарушая санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в распоряжение агентства текст.

Российская компания ставит в известность покупателей о том, что в указе президента РФ от 4 мая "уточняется процедура", введенная в первоначальном документе об оплате газа рублями. Соответственно, уточняет "Газпром", клиенты могут продолжить платить за газ без нарушения санкций.

Кроме того, в "Газпроме" подчеркнули, что указ служит гарантией прозрачности денежных переводов иностранных клиентов, а также не допускает "третьей стороны" в расчетах. Это означает, что Центральный банк России может не участвовать в процессе, убеждены авторы материала.