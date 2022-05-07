Фотовыставка "Пленка vs Цифра" откроется в Краснодаре

7 мая. 20:58

С 12 по 22 мая в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств будет проходить выставка работ известных фотохудожников России.

"Выставка "Пленка vs Цифра" от Союза фотохудожников России знакомит зрителей как с работами старых мастеров, снимавших на пленку с 80-х годов, так и молодых энтузиастов, экспериментирующих с пленочной фотографией в наши дни", – сообщили в пресс-службе краевого минкультуры.

Всего в экспозицию войдет свыше 60 работ, среди них фотографии Олега Виденина из Брянска, Александра Чиркова из Москвы, Сергея Чубарова из Зеленограда, Константина Шумского из Челябинска, Дмитрия Бартенева из Ростова-на-Дону.