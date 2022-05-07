Ревнивый вымогатель требовал 50 тысяч рублей у бывшей возлюбленной в Махачкале

7 мая. 20:52

Правоохранители разбираются в деле о вымогательстве в Махачкале, о этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Сегодня в отдел полиции с заявлением пришла 22-летняя жительница Москвы, которая рассказала, что накануне днем 22-летний местный житель, через один из мессенджеров, угрожая предать огласке сведения, порочащие ее честь и достоинство, вымогал у нее 50 тыс рублей.

Подозреваемый был доставлен в отдел, где рассказал, что между ним и заявительницей в течение двух лет были близкие отношения.

"Однако недавно девушка решила расстаться, чем сильно расстроила мужчину. Недовольный таким исходом, затаив обиду, он решил отомстить. Связавшись с бывшей возлюбленной, злоумышленник стал вымогать вышеуказанную сумму, в противном случае угрожал опубликовать в сети Интернет ее фото интимного характера", - пояснили в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.