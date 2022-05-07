В Грузии стартовало новое реалити-шоу Prime House

7 мая. 20:16

На грузинском телеканале "Руставе 2" состоялась премьера нового реалити-шоу Prime House, где в одном доме собрались известные блогеры, тиктокеры и инфлюенсеры.

Согласно правилам, 14 участникам предстоит на протяжении трех месяцев жить под одной крышей. Они будут ежедневного выполнять различные задания и конкурировать друг с другом.

Каждую неделю будут определяться три аутсайдера, судьбу которых предстоит решать членам жюри и зрителям. Аудитория проекта также выберет одного фаворита, передает "Sputnik Грузия".