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В Грузии стартовало новое реалити-шоу Prime House

В Грузии стартовало новое реалити-шоу Prime House

На грузинском телеканале "Руставе 2" состоялась премьера нового реалити-шоу Prime House, где в одном доме собрались известные блогеры, тиктокеры и инфлюенсеры.

Согласно правилам, 14 участникам предстоит на протяжении трех месяцев жить под одной крышей. Они будут ежедневного выполнять различные задания и конкурировать друг с другом.

Каждую неделю будут определяться три аутсайдера, судьбу которых предстоит решать членам жюри и зрителям. Аудитория проекта также выберет одного фаворита, передает "Sputnik Грузия".

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