Сезон экспорта абрикосов стартовал в Узбекистане

7 мая. 19:52

Первые партии абрикосов нового урожая были отправлены из Узбекистана чуть более недели назад, сообщает EastFruit.

Абрикосы уже поспели в Термезском районе Сурхандарьинской области - самом южном регионе Узбекистана. В другие страны уже отгружено несколько десятков тонн свежего абрикоса ранних сортов от предприятия "СПН Хумо агро".

"В текущем сезоне мы планируем собрать около 270-300 т абрикоса и направить их на экспорт", – сообщил директор компании "СПН Хумо агро" Нурбек Аликулов.

Учредителями предприятия являются инвесторы из Турции.

По предварительным данным Таможенного комитета, за последние десять дней Узбекистан экспортировал свыше 200 т свежего абрикоса.

Отметим, что Узбекистан - один из мировых лидеров по экспорту абрикоса наравне с Испанией и Турцией.