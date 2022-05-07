Бывшего министра не отпустили на свободу в Армении

7 мая. 19:14

Экс-министр Армении по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян останется под арестом - Апелляционный суд не стал удовлетворять жалобу защиты. Об этом рассказал его адвокат Тигран Саркисян.

По его словам, защита собирается подать в суд общей юрисдикции ходатайство об освобождении экс-чиновника под залог, пишет Sputnik Армения.

Напомним, 31 марта суд в Ереване избрал для Пилояна меру пресечения в форме ареста.

Следствие установило, что подозреваемый при содействии своего помощника получил крупную взятку от компании, которая сотрудничала с ведомством. При обыске в кабинете помощника Пилояна были найдены оружие и боеприпасы.