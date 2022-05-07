"Бессмертный книжный полк" перенесли на полтора месяца в Железноводске

7 мая. 19:05

Акцию "Бессмертный книжный полк", которая должна была пройти в Железноводске 7 мая, перенесли на июнь из-за плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе городской администрации.

"7 мая в Железноводске должна была впервые на территории Кавказских Минеральных Вод состояться патриотическая акция "Бессмертный книжный полк". Но из-за циклона, который накрыл Ставропольский край, мероприятие перенесли на 22 июня", - цитирует сообщение ТАСС.

В голове шествия должна идти колонна юнармейцев с фотографиями и именами поэтов и писателей-фронтовиков, а также с книгами о Великой Отечественной войне и послевоенном времени, написанными ими.

Глава города Евгений Бакулин пояснил, что власти решили "не морозить" детей и поберечь книги.