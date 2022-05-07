Музыкальные инструменты подарят сельским школам в Грузии

7 мая. 18:50

Более ста музыкальных инструментов закупит министерство культуры, спорта и молодежи Грузии для проектов, выигравших конкурс "Обновление инструментов в музыкальных школах". Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что 105 различных музыкальных инструментов приобретут для пополнения инструментального фонда музыкальных школ в одиннадцати муниципальных музыкальных школах семи регионов Грузии. Цель - содействие учебно-творческому процессу, пишет Sputnik Грузия.

Общий бюджет конкурса - 400 тыс лари ($132,3 тыс).