В Армении продолжаются уличные демонстрации. Сторонники националистической оппозиции требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Атмосфера в обществе насыщается теориями заговора, обвинениями в предательстве. Кажется, что общество злонамеренно раскалывают на сторонников Пашиняна и противников послевоенного мира, требующих незамедлительного прекращения всех переговоров и миротворческих инициатив. По мнению протестующих, необходимо изгнать Пашиняна, определиться со списком дружественных и недружественных стран, после чего бросить все силы на преодоление военного поражения.

Почти весь постсоветский период в Армении связан с оккупацией территорий Азербайджана. За эти десятилетия республика мирилась со статусом блокадной экономики, испытывала транспортную изоляцию, была готова погрузиться в лоно бесконечной радикальной риторики, теша себя надежной легитимизировать итоги первой Карабахской войны. Теоретически власти Армении приветствовали переговорный процесс, но практически тормозили его, опасаясь, что сближение позиций сторон потребует уступок и не позволит сепаратистам закрепить оккупационный статус.

Распад Советского Союза негативно отразился на экономической ситуации в Армении. Территория республики - всего 29743 км² преимущественно в труднодоступной горной местности, всего с одной равниной. Армянская ССР не была промышленным гигантом, скромно занимая свою нишу в экономике советского Южного Кавказа. Экономический сектор был представлен преимущественно продукцией горнорудной промышленности, производством компонентов советских компьютеров, отчасти автомобилестроением, а также коньячным производством. В ходе приватизации в Армении довольно быстро отказались от железной дороги, электросетей, атомной и гидроэнергетики, посчитав сохранение унаследованного имущества нерентабельным и предпочтя продать всё то, что требовало дорогого содержания.

Сейчас ресурсная база не позволяет Армении проводить независимую экономическую политику. Местный олигархат, тесно переплетенный с властными структурами, сохранил в пределах своих владений лишь остатки горнорудной промышленности, а также земельный фонд. Поскольку экспорт хронически уступает импорту, а география республики не позволяет ей перекрывать дефицит, в том числе сельскохозяйственной продукции, одним из решений этой проблемы националисты пытались представить оккупацию нескольких районов Азербайджана, что позволило временно сосредоточить там до 40% производства пшеницы. Однако при этом Армения потеряла связи с соседями, поскольку возрождение главного экономического маршрута через территорию Азербайджана стало невозможным, разорвала дипломатические отношения и оказалась в изоляции.

Руководство республики рассчитывало консолидировать общество, полагая, что все трудности носят временный характер, а экспорт наладится волшебным образом. Распространение националистической риторики, намеренный отказ от интернациональных проектов позволили мобилизовать общественность на то, чтобы присвоить земли соседней страны, вместо того чтобы создавать совместное экономическое пространство и особые свободные зоны, которые позволили бы обеспечить Армению продовольствием.

Однако дефицит ресурсов стал не единственной проблемой. Армения участвует в евразийской интеграции, обеспечивает свою безопасность по линии ОДКБ, ведет диалог с Ираном, но политические элиты республики, позиционирующие себя в качестве реставраторов восстановленной армянской государственности, воспринимают любое региональное сотрудничество как угрозу политического закрепощения. Сейчас Ереван не исключает возможности развивать альтернативные союзы, порой противоречащие действующим двусторонним отношениям, рассчитывая на снижение политического влияния Москвы и Тегерана, игнорируя то, что структуры Запада не торопятся принимать в свои ряды потенциально нестабильные страны.

Проекты региональной интеграции националисты рассматривают сквозь призму утраты собственного суверенитета и упущенных оккупационных возможностей. Они опасаются, что признание суверенитета соседних стран в рамках всеобъемлющих мирных инициатив окончательно зафиксирует Армению в постсоветских границах. Однако стоит учесть, что процветание народа возможно и на небольшой территории, в нынешних границах, если начать развивать торгово-экономическое сотрудничество с соседями, а не стремиться воссоздать аналог средневекового царства. Об этом свидетельствует опыт Швейцарии, Австрии, Чехии, однако армянская культурно-идеологическая доктрина не предполагает сближения с Грузией и Азербайджаном. В Европе, России, США и на Ближнем Востоке армянские бизнесмены и политики предпочитают работать исключительно по национальным, диаспоральным линиям, зачастую предполагая участие членов своих семей и близких родственников, не доверяя никому из вне. Возрождение Армении, в понимании националистов, это возрождение одной страны и одного народа. Поэтому политики и распространяют мифы об исторической несправедливости, о казнях и демоническом происхождении соседей, о торжестве над всеми оппонентами, порождая бесконечную вражду.