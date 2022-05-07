В День Победы на маршрут между Ростовом и Таганрогом выйдет ретросостав

7 мая. 18:10

В День Победы, 9 Мая, жители Ростова-на-Дону смогут съездить в Таганрог и обратно на ретропоезде из четырех пассажирских вагонов, который будет тянуть настоящий паровоз из музея Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Паровоз отправится со станции "Ростов-Главный" в 9:32 с остановками "Танаис", где есть военно-исторический музей, "Мержаново", где пассажиров встретит полевая кухня, а также "Приморка", где пассажиры смогут на комфортабельных автобусах отправиться в народный музей "Самбекские высоты", - передает "АиФ-Ростов".

Плата за проезд - всего 65 рублей, а билеты можно будет купить прямо в вагонах.

Обратно паровоз отправится в 15:00 с теми же остановками. В столицу Дона он прибудет в 17:22.