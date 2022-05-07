Боррель рассказал, как можно вернуть Иран в ядерную сделку

7 мая. 17:59

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает сценарий возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий по его ядерной программе, согласно которому Корпус стражей исламской революции будет исключен из американского списка иностранных террористических организаций.

"В определенный момент я должен буду сказать, что как координатор [переговоров в Вене по иранской ядерной программе] я официально вношу это предложение на рассмотрение", - цитирует интервью европейского дипломата газете Financial Times ТАСС.

Уточняется, что силы специального назначения КСИР останутся в перечне.

Боррель добавил, что документ в данный момент находится на столе президента Америки Джо Байдена.