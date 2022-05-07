Президент РАН оценил российскую тактику борьбы с коронавирусом

7 мая. 17:45

Тактика борьбы с пандемией Covid-19, избранная российскими властями, оказалась более правильной, чем политика "нулевой терпимости", рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он напомнил, что она заключалась "в постепенном контроле за распространением, без перегрузки медицинской системы и полной остановки экономической жизни", пишет ТАСС.

Ученый обратил внимание на то, что такой вариант оказался в итоге более верным, чем жесткая политика "нулевой терпимости", в результате которой "жизнь фактически полностью замирает в целых городах и областях".

Сергеев добавил, что уровень смертности от коронавируса вызывает беспокойство, необходимо проанализировать причины этого, чтобы "более успешно противостоять потенциально возможным эпидемиям в будущем".