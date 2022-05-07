Соглашение о сотрудничестве планируется подписать между Чечней и Коми

7 мая. 17:21

Чечня и Коми подпишут соглашение о сотрудничестве в промышленности, культуре и других сферах, его детали главы регионов Рамзан Кадыров и Владимир Уйба рассмотрели на встрече в Чечне. Об этом сообщил глава Коми в видеообращении.

По его словам, стороны "отработали хорошие перспективные направления в промышленности, в культуре".

Уйба пояснил, что в ближайшее время делегация Чечни совершит ответный визит в Коми, где будет обсуждаться "проект соглашения предметно и по тем отраслям", в которых заинтересованы республики.