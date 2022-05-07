Неизвестный направил автомобиль на шествие женщин в Ереване

7 мая. 16:48

Неизвестный мужчина направил автомобиль в сторону участниц женского протестного шествия в Ереване, рассказала исполнительный директор Международного центра по развитию парламентаризма, юрист Гоар Мелоян.

В соцсети она опубликовала видео, на котором улице Прошяна полицейские заламывают злоумышленнику руки, посреди дороги стоит белый Mercedes.

"Во время женского шествия некий неуравновешенный провокатор, несмотря на призывы полиции, направил машину в нашу сторону", - цитирует Мелоян Sputnik Армения.

Стражи порядка незамедлительно остановили злоумышленника.

Напомним, со 2 мая в Ереване идут акции протеста, организованные оппозицией. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.