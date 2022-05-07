Ростуризм опроверг массовую отмену бронирований в Крыму

7 мая. 16:32

Сообщения о якобы массовой отмене бронирований в отелях Крыма не соответствуют действительности, об этом рассказали в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве подчеркнули, что республика продолжает находиться в топе курортов среди россиян на майские праздники.

"По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырех и пяти звезд - около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В службе уточнили, что на май - июнь бронирования в Крыму находятся на уровне 2021 года, который поставил рекорд по турпотоку.