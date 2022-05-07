Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на поездах в Казахстане

7 мая. 16:09

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, живущие в Казахстане, могут ездить по железной дороге бесплатно, рассказали в пресс-службе компании "Казахстанские железные дороги".

"Бесплатный проезд железнодорожным транспортом предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам трудового фронта, которые родились не позднее 31 декабря 1935 года", - цитирует сообщение ТАСС.

Благотворительная акция действует до 30 июня текущего года.

Бесплатный проезд предоставляется в купейных вагонах поездов всех категорий в пределах СНГ, а также в пригородных поездах.