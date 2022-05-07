Донской водитель Peugeot погиб в ДТП с автобусом

7 мая. 15:58

Сегодня утром на трассе между Ростовом-на-Дону и Волгодонском столкнулись иномарка Peugeot Partner и автобус, перевозивший сотрудников одной из региональных компаний, - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"На седьмом километре дороги 51-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и врезался в автобус. От удара автобус по инерции съехал с дороги", - полагают в ГИБДД, передает "АиФ-Ростов".

Водитель иномарки умер на месте ДТП, а водителя автобуса с травмами доставили в больницу.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия.