СМИ: Черное море обладает колоссальными запасами газа

7 мая. 15:43

Запасы энергоносителей в Черном море достаточны для покрытия мировой потребности в природном газе на протяжении 45 лет, - сообщил сегодня заместитель главы правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер страны Бинали Йылдырым.

"Запасы Черного моря в природном газе сейчас оцениваются в 540 млрд кубометров. Это только начало, будет продолжение. Черное море способно покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет", - цитирует Йылдырыма ТАСС со ссылкой на портал газеты Sözcü.

Власти Турции сообщили об обнаружении в Черном море крупных запасов газа двумя годами ранее, отметив, что запасы самого крупного месторождения "Сакарья", превышают 400 млрд кубометров.

Приступить к эксплуатации этого месторождения в стране планируют в начале 2023 года, на месторождении будут добывать до 40 млн кубометров в сутки, - заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Турция инвестирует в проект разработки месторождения "Сакарья" порядка $10 млрд, ежегодно оно будет давать около 14 млрд кубометров "голубого топлива".