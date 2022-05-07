СМИ: в ингушском Малгобеке открыли бюст Владимиру Этушу

7 мая. 15:28

Сегодня в ингушском Малгобеке к его 100-летию торжественно открыли бюст знаменитому актеру и участнику Великой Отечественной войны Владимиру Этушу, - сообщает телеканал "Мир 24".

Народный артист Советского Союза в годы войны защищал город от фашистов, а позднее был в числе тех, кто просил президента России присвоить Малгобеку звание города воинской славы. В его честь власти города называли разные объекты. На своё 90-летие Этуш получил в подарок патрон с землей из Малгобека, - передает "АиФ-Ставрополье".

Этот подарок стал особенным для Этуша, - рассказал помощник главы администрации Малгобека Ераки Гантемиров.

"Мы сидели у него в театре более двух часов, и он не выпускал из рук этот патрон. Говорит: нет, пусть он будет со мной. До того ему это было свято - те места, которые он защищал", - поведал Гантемиров.