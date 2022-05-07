Соцопрос: россияне рассказали, что для них значит День Победы

7 мая. 14:44

Каждый второй россиянин считает День Победы народным праздником, а треть испытывает чувство гордости за страну и патриотизм, - следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Почти у каждого третьего россиянина (29%) возникают чувства патриотизма и гордости за страну, когда они слышат слова "Великая Отечественная война". У 10% участников опроса при упоминании о войне возникают чувства радости победы, 6% думают о том, что это "наша история, она никогда не забудется", столько же людей вспоминают о своих родственниках, ушедших на войну и переживших ее.

Большинство респондентов (84%) рассказали, что у них есть и были родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, чуть больше половины россиян (55%) отметили, что День Победы - это народный праздник, 36% считают его государственным праздником, для 4% - это семейный праздник, и лишь 2% респондентов сказали, что для них это просто выходной день.

Больше половины россиян (62%) считают, что "скорее, хорошо" знают историю Великой Отечественной войны, треть (29%) призналась, что "скорее, плохо". При этом каждый второй респондент (53%) думает, что россияне "скорее, плохо" знают историю Великой Отечественной войны, 28% - "скорее, хорошо".

Три четверти россиян (77%) ответили, что история Великой Отечественной войны в нашей стране освещается "скорее, правдиво", иначе думают 12%.

Треть россиян (33%) считают, что в СМИ слишком мало говорят о Великой Отечественной войне, 53% отметили, что достаточно, и лишь 8% считают, что в СМИ о той войне говорится слишком много.