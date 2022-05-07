Казахстанские спасатели сняли с пика Шымбулак супружескую пару

7 мая. 14:29

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана накануне спасли супругов в горах Заилийского Алатау.

Сообщение о том, что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Шымбулак, поступило накануне в дежурно-диспетчерское отделение РОСО 6 мая в 17.03 часов. Оперативная группа в количестве восьми человек и кинологического расчета выехала в горы, в 18 часов 15 минут прибыла на Талгарский перевал и пешим ходом выдвинулась к пострадавшим.

"Путь осложнялся туманом и снегом. Уже в 19 часов 10 минут спасатели РОСО совместно со спасателями службы спасения обнаружили пострадавших и начали спуск туристов", – пояснили в пресс-службе республиканского отряда, передает Sputnik Казахстан.

Спасенными оказалась супружеская пара – женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения.