Власти Крыма восстановят поезда в Херсон и Запорожье

7 мая. 14:14

В скором времени власти Крыма восстановят пассажирское железнодорожное сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Перспективы понятные: все будет восстановлено в полном объеме", - сказал Аксенов, комментируя возможное возобновление пассажирского железнодорожного сообщения Крыма и сопредельных регионов, передает РИА Новости.

"Регионы, сопредельные территории - Херсонская и Запорожская области - будут жить нормальной, спокойной человеческой жизнью. У меня сомнений в этом нет", - добавил он.

Напомним, ранее Крым с районами Херсонской области соединяли две основные железнодорожные ветки, по которым осуществлялось движение поездов дальнего следования. Железнодорожное сообщение было прервано по инициативе властей Киева в 2014 году.