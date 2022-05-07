Афганских женщин обязали носить хиджабы

7 мая. 13:53

Новые власти Афганистана официально объявили об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране.

"Постановление о ношении хиджаба является обязательным и необходимым для мусульманских благородных, взрослых женщин. В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать хиджабом свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников)", - следует из заявления министерства исламской ориентации, передает РИА Новости.

В случае систематического нарушения женщиной правила ношения хиджаба в публичных местах, ее отцу или мужу может грозить лишение свободы, а женщины, работающие в госорганах и не соблюдающие правило ношения хиджаба, должны быть смещены со своих постов. При этом мужчина, находящиеся на госслужбе, также может быть уволен, если выяснится, что его жена или дочь не соблюдает правил ношения хиджаба.