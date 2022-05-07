Аграрии Крыма восстановят агрокомплекс республики

7 мая. 13:44

Сельское хозяйство в Крыму будет восстановлено в объемах до 2014 года, - заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы сразу понимали, что для нас одна из основных задач - наладить подачу воды для нужд сельского хозяйства. Многие крымские сельхозпроизводители переориентировались с выращивания влагозависимых культур на засухоустойчивые. Теперь появилось новое окно возможностей для возобновления тех объемов производства продукции сельского хозяйства, которые были до 2014 года", - рассказал Аксенов, передает РИА Новости.

В Крыму уже впервые за восемь лет произвели посадку риса, качество которого всегда было одним из лучших на территории стран СНГ, также крымскими властями принято решение не взимать в текущем году с агропроизводителей и других пользователей днепровской воды плату за нее, - добавил глава региона.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины.