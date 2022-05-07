Башню Согласия в Магасе украсила стометровая Георгиевская лента

7 мая. 13:29

В Ингушетии активисты в рамках всероссийской одноименной акции, посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, развернули Георгиевскую ленту вдоль фасада башни Согласия в Магасе, - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"В столице Ингушетии торжественно прошла всероссийская акция "Георгиевская ленточка". В центре Магаса на площади Алания в рамках торжественного митинга собрались представители исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, воспитанники всероссийского молодежного движения "Юнармия", жители региона. Георгиевская ленточка шириной 1 м и длиной 100 м была развернута вдоль фасада 100-метровой смотровой башни, символизирующей согласие и единство народа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В акции приняли участие глава региона Махмуд-Али Калиматов и депутат Госдумы от региона Бекхан Барахоев, который является инициатором проведения акции в новом формате.

"Акция "Георгиевская лента", несомненно, - нужное и важное дело, призванное объединить людей по всему миру в период празднования Великой Победы. Георгиевская ленточка - это дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это проявление благодарности и уважения к ветеранам, а также гордости за Великую Победу", - цитирует пресс-служба слова Калиматова.