Баку примет международную торгово-промышленную выставку CASPINDEXPO-2022

7 мая. 13:15

В Баку 15-18 мая пройдет очередная международная торгово-промышленная выставка CASPINDEXPO-2022, в которой, помимо азербайджанских предпринимателей, примут участие представители бизнеса из Турции, Туркменистана, Казахстана, Ирана и России, - сообщили в Азербайджанском агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

"На бизнес-форуме, который будет организован в рамках выставки 16 мая, запланированы двусторонние встречи предпринимателей", - говорится в сообщении, передает Тренд.

Выставка пройдет при организации компании International Fairs Trade Group и совместной поддержке AZPROMO и Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса.