США снова отправляют военную помощь Украине

7 мая. 12:56

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

"Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом, передает РИА Новости.

"Моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности... Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров", - указал президент США.

Белый дом ранее говорил, что в их распоряжении остается всего $250 млн на оказание военной помощи Украине.

Стоимость нового пакета военной помощи США Украине составляет до $150 млн, - сообщила американская администрация.

По данным Пентагона, из его резервов украинским военным будут переданы еще 25 тыс артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мv, три контрбатарейных радара AN/TPQ-36, средства радиоэлектронной борьбы, а также "полевое оборудование и запасные части".

Это уже девятая партия американского вооружения, которая передается Украине с августа 2021 года. Всего с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено $4,5 млрд, в том числе $3,8 млрд с 24 февраля – начала российской военной спецоперации.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, и страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.