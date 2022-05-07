Жителям Владикавказа снова дали отопление

7 мая. 12:43

Власти Владикавказа сегодня из-за похолодания возобновили теплоснабжение в многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Принято решение возобновить отопление в многоквартирных домах. Его вновь отключат, когда установится теплая погода и среднесуточная температура воздуха поднимется до приемлемых значений", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Температура воздуха в городе едва достигает пяти градусов тепла. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 9 тепла, а днем она составит от 6 до 13 со знаком плюс.