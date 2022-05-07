Макрон снова вступил в должность президента Франции

7 мая. 12:29

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон сегодня официально снова вступил в должность на пять лет, его инаугурация прошла в Елисейском дворце.

Церемония продлилась около полутора часов. В ходе торжества Макрон был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока, передает РИА Новости.

В этот момент ему вручили главный атрибут этой должности - нагрудную цепь из 16 звеньев, каждое из которых символизирует одну из сфер, таких как торговля, промышленность, литература и другие. На каждом звене этого символа выгравировано имя одного из президентов Франции. Есть там и имя Макрона, но вот надеть ее ему не даои - только вынесли на красной подушке.

При этом в случае Макрона как переизбранного лидера не было официальной части передачи власти, когда прежний президент приветствует нового. На церемонию были приглашены около 450 человек, среди них – экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози. Также в числе гостей были видные политики, руководители основных государственных институтов, мэры городов, французские лауреаты Нобелевской премии и другие.

По традиции президент произнес речь, по завершении которой был дан залп из 21 орудия, а также прошел смотр военных. Завершило церемонию исполнение "Марсельезы".