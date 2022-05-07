СМИ: В Батуми задержаны более 20 сторонников Саакашвили

7 мая. 12:14

Грузинские полицейские задержали по меньшей мере 22 сторонника экс-президента Михаила Саакашвили у здания правительства Аджарии в Батуми, - сообщило грузинское информационное агентство Interpressnews.

Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", братья экс-президента, а также их сторонники накануне вечером провели акцию у здания правительства Аджарии с требованием доставить Саакашвили в одну из зарубежных клиник на лечение, - передает ТАСС.

Сегодня на место проведения митинга прибыли сотрудники полиции, которые стали разбирать палатки, из-за чего и возникла потасовка. Участники митинга задержаны и доставлены в отделения полиции.

Напомним, экс-президент не раз заявлял, что в заключении у него развились тяжелые заболевания. Адвокаты и сторонники Саакашвили требуют от властей вывезти его на лечение за границу.