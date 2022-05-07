Россияне откладывают отдых в отелях Крыма

7 мая. 11:55

Россияне начали отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь: их общая загрузка не превышает в среднем 40%, помимо этого туристы начали массово отменять бронирование в отелях в регионе на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов, - рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"На лето отели в Крыму загружены пока на 40-45%, а в некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов", - рассказал Волков, передает РИА Новости.

При подобной ситуации отельерам полуострова нужна срочная поддержка властей. Туриндустрия Крыма опасается, что сезон будет очень слабым и рассчитывать можно будет только на небольшую загрузку отелей, - добавил глава ОСИГ.

Напомним, Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 13 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.