В России выявлено 5500 новых инфицированных коронавирусом

7 мая. 11:40

За минувшие сутки в стране выявлено 5500 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии составило 18 222 219, а количество случаев выздоровления возросло на 8 649, до 17 596 716, - заявили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 2 562, что на 9,9% ниже показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 41 регионе, а увеличилось в 37. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась, - передает ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 132, до 376 828. Днем ранее было зафиксировано 136 смертей.