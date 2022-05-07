Казахстан празднует День защитника Отечества

7 мая. 11:27

Сегодня, 7 мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Именно в этот день в 1992 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил страны, а через двадцать лет указом президента День защитника Отечества стал государственным праздником.

4 октября 2012 года парламент страны одобрил поправки в закон о праздничных днях, так День защитника Отечества – 7 мая – стал национальным праздником и выходным днем.

Присвоение в этот день воинских званий и вручение наград отличившимся военнослужащим стало традицией.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, в ходе которого он подчеркнул, что служба в силовых органах – это почетная миссия и большая ответственность. Солдаты и офицеры Вооруженных сил Казахстана показывают первоклассную боевую выучку, регулярно оттачивая свои навыки и умения.

Среди тех, кто получил президентские награды – министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, помощник президента Казахстана – секретарь Совета Безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, руководитель войсковой части 14776 Серик Изтлеуов, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и многие другие, - передает Sputnik Казахстан.

Сегодня президент поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества.

"Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений. Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных Сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности. Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства. Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан. Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!", - говорится в поздравлении на сайте Акорды.

В этом году в честь Дня защитника Отечества и предстоящего Дня Победы в Нур-Султане пройдет чествование ветеранов войны и тружеников тыла. На территории Demalys Promenade пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню защитника Отечества и Дню Победы в Великой Отечественной войне среди учащихся общеобразовательных школ, студентов средних специальных и высших учебных заведений. Также на пяти площадках столицы пройдут концерты с участием артистов и творческих коллективов города.