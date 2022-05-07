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России не грозит исключение из Совбеза ООН

России не грозит исключение из Совбеза ООН

Россию невозможно лишить статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, - заявила в эфире PBS Newshour постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

"Они являются постоянным членом Совета Безопасности. Этого мы не можем изменить. Но мы можем изолировать их в этой позиции. И мы это сделали. Мы преуспели в их изоляции. Мы изолировали их в Совете Безопасности", - утверждает она, передает РИА Новости.

По мнению Томас-Гринфилд, Вашингтон должен работать над совершенствованием организации и продолжать использовать этот орган для оказания давления.

"Я в полной мере осведомлена и с пониманием отношусь к точке зрения президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что Совет Безопасности ООН, по его мнению, действовал медленно. Я также осведомлена об их запросе пересмотреть российский статус постоянного члена СБ ООН, но Россия является постоянным членом СБ ООН, я сейчас не вижу возможности того, что это каким-то образом изменится. Но мы продолжим попытки их изолировать", - добавила Томас-Гринфилд.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Россию нельзя исключить из Совбеза ООН, потому что такой процедуры не существует.

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