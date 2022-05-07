Армянская оппозиция поехала поднимать Ванадзор

7 мая. 10:53

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня отправилась в автопробег из Еревана в город Ванадзор, - сообщил участвующий в акции сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

Планируется, что оппозиция сегодня проведет митинг в Ванадзоре, расположенном в 120 км к северу от Еревана. В полдень в Ереване пройдет шествие, в котором примут участие только женщины, а вечером в столице на площади Франции пройдет митинг, за которым последует шествие, - передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.