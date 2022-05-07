СМИ: КНДР снова испытала баллистическую ракету?

7 мая. 10:38

Минувшей ночью КНДР вновь осуществила пуск неизвестного снаряда в направлении Японского моря, - передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Это уже 15-ое испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Последний раз КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 4 мая. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. По данным военных и официальных лиц Южной Кореи и Японии, это была баллистическая ракета, передает РИА Новости.

Дальность полета и наибольшая высота полета снаряда анализируются южнокорейскими военными. Известно, что ракета, запущенная в начале мая, пролетела 470 км, а максимальная высота ее полета составила 780 км при наибольшей скорости в 11 Махов.