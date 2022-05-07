Жителей столичного региона ждет теплый солнечный день

7 мая. 10:24

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, а воздух прогреется до 17-19 тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погоду в столице и области будет формировать теплый сектор северо-атлантического циклона. Будет без существенных осадков, а максимальная температура воздуха в столице составит 17-19 градусов, в Подмосковье - от 15 до 20 градусов тепла", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет юго-западным, его скорость составит 5-10 м/с, атмосферное давление будет падать, но останется повышенным - к вечеру барометр покажет 753 мм рт ст.

В целом сегодняшний день может стать самым с начала года.

"До этого лидерство держит день 3 мая, когда воздух прогревался до 18,1 градусов", - добавил синоптик.