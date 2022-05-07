Байден и Трюдо обсудили новые антироссийские санкции

7 мая. 10:02

Минувшей ночью президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили санкции против России и предоставление помощи Украине, - говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Оба лидера… рассмотрели свои продолжающиеся усилия по предоставлению правительству Украины помощи в сфере безопасности и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев", - сообщается в заявлении, передает РИА Новости.

Байден "высоко оценил тесное партнерство с Канадой в ходе этого кризиса и ее руководящую роль во введении всеобъемлющих санкций и ограничений против России".

Также Байден и Трюдо обсудили предстоящий Саммит Америк, который пройдет в июне.