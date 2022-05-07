Трамп: власти США не знают, как правильно общаться с Путиным

7 мая. 8:34

Администрация президента США Джо Байдена понятия не имеет, как правильно взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания бывший президент США Дональд Трамп.

"Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время", - приводит слова экс-главы Белого дома ТАСС.

Трамп также выразил мнение, что руководство США не знает ничего о психологии и о том, как стабилизировать нынешнюю ситуацию.