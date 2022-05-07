Серийный поджигатель соседского сена пойман в Карачаево-Черкесии

7 мая. 2:12

Участковые и оперативники раскрыли поджоги более сотни рулонов сена, принадлежащего 33-летнему жителю аула Бесленей. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по КЧР.

Первое преступление было совершено в декабре 2020 года. Тогда сгорели 70 катушек фуража в хозяйственном дворе потерпевшего.

Через год мужчина снова написал заявление о поджоге, на этот раз - 60 рулонов сена.

Общая сумма ущерба достигла 260 тыс рублей.

Полицейские провели подворный обход, опросили около ста жителей аула. "В ходе доверительной беседы 64-летний сосед потерпевшего признался в поджоге. Мотивом преступления стал конфликт хозяев двух соседних участков", - пояснили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.