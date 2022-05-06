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Разгерметизацию газопровода устраняют на Ставрополье

Разгерметизацию газопровода устраняют на Ставрополье

Работники ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" начали восстановительные работы на газопроводе-отводе в Предгорном округе, об этом рассказали в пресс-службе компании.

"В 20:00 мск в Предгорном районе Ставропольского края произошла разгерметизация газопровода-отвода, без возгорания. Поврежденный участок оперативно локализован", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В результате никто не пострадал.

Из-за аварии остались без газа потребители, получающие его от газораспределительных станций "Суворовский спиртзавод", "Станица Суворовская", "Бештау", "Кавказ".

Причину ЧП выяснит специально созданная комиссия.

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