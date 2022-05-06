Совет безопасности ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала спецоперации

6 мая. 23:25

Совет Безопасности ООН сегодня на заседании принял заявление председателя по ситуации на Украине, это произошло впервые после начала специальной операции.

Председатель СБ ООН в мае - США.

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине", - цитирует заявление ТАСС.

СБ ООН выразил "решительную поддержку" усилиям генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.

В свою очередь, Антониу Гутерриш в своем заявлении приветствовал первое совместное заявление СБ по Украине. Он пообещал, что продолжит делать все возможное для спасения людей и поиска путей мирного урегулирования ситуации.