Улица имени героя России Гаджимагомедова появилась в Махачкале

7 мая. 6:28

В Махачкале назвали улицу в честь погибшего в ходе специальной операции на Украине офицера, героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Торжественная церемония присвоения имени состоялась в пятницу. В ней приняли участие руководство Махачкалы, члены регионального правительства, родные и близкие Гаджимагомедова.

"Сегодня по поручению главы Дагестана Сергея Меликова в Махачкале состоялась торжественная церемония присвоения имени героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова одной из улиц", - сказано в сообщении.

Напомним, Гаджимагомедов в первые дни спецоперации на Украине был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящих сил противника, он решил принять огонь на себя, получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего патрона. Оставшейся гранатой офицер подорвал себя и пытавшихся схватить его противников. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2022 года Нурмагомед Гаджимагомедов был удостоен звания Героя России посмертно.