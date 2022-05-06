Дагестан будет развивать пляжный туризм

6 мая. 23:14

Развитие инфраструктуры, создание сетевых отелей и благоустройство пляжной линии на Каспии необходимо для создания устойчивого круглогодичного пляжного туризма в Дагестане, - говорится в стратегии социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года, опубликованной сегодня на сайте правительства РФ.

"Для создания устойчивого круглогодичного пляжного туризма в прибрежной зоне Каспийского моря в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Избербаше необходимо сформировать комплексный подход к развитию в них транспортной инфраструктуры, созданию сетевых отелей с расширенным сервисом, развитию инфраструктуры и благоустройству пляжной линии", - говорится в документе, передает ТАСС.

Каспийский бассейн обладает высоким потенциалом для развития пляжного отдыха – это 300-километровая линия песчаных пляжей, уникальное природно-климатическое сочетание горных массивов и моря и высокой температурой морской воды в летний сезон, что играет значимую роль в туристской отрасли Северного Кавказа.

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" региону будут предоставлены государственные гранты для восстановления и поддержания целостности береговой полосы морских и пресноводных водоемов, а также организации на пляжных территориях детских и спортивных зон отдыха, переоборудования и замены пляжного оборудования и создания системы безопасности.

Также в Каспийском бассейне будут развивать круизный флот, инфраструктуру, необходимую для организации круизного туризма, а также объектов по приему и обслуживанию современных пассажирских судов.