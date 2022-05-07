Ташкент примет концерт "Весна Победы"

7 мая. 4:29

В честь Дня Победы в Ташкенте состоится праздничный концерт, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.

Концерт "Весна Победы" пройдет 8 мая в Центральном парке имени Мирзо Улугбека, передает Sputnik Узбекистан.

Зрители смогут услышать известные военные песни прошлых лет в исполнении оркестра "Согдиана", солистов ГАБТ имени А.Навои, хора музыкально-театральной студии Государственной консерватории Узбекистана, детского хора РССМШИ им.В.А.Успенского и других исполнителей.

Организаторами мероприятия выступят представительство Россотрудничества в Узбекистане и Камерный оркестр национальных инструментов "Согдиана" Государственной филармонии Узбекистана.