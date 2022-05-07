Стамбул закрывается для беженцев. Их поселят в Идлибе

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Стамбуле проживает 1 млн 305 тыс. беженцев, а также студентов и сотрудников иностранных компаний. Как отмечает Hurriyet Daily News, со ссылкой на Сойлу, число сирийцев в Турции составляет 3 млн 760 тыс. человек, около 200 тыс. из них уже получили турецкое гражданство.

Говоря о недавнем общественном недовольстве в связи с большим количеством мигрантов в Турции, министр напомнил, что многие сирийцы работают на фабриках за небольшие деньги, а жалуются в основном работодатели. ”К нам прибыл миллион человек. И кто же возмущается? Владельцы бизнеса”, - сказал Сойлу.

Он заметил, что правительство больше не пускает новых просителей убежища в Стамбул. ”Мы закрыли Стамбул для беженцев. И наша политика уже принесла свои результаты”. Министр напомнил, что государство занимается строительством домов в сирийской провинции Идлиб. В четырех центрах осуществляется 13 проектов. ”Среди возводимых нами объектов и медицинские центры, и школы, и торговые площади, и спортивные залы. Мы создам пространство для жизни, работая над осуществлением задачи уже полтора-два года”, - сообщил министр.

Строительство домов финансируется международными гуманитарными организациями. Цель - построить 250 тыс. домов для сирийцев, которые в настоящее время проживают в Турции в рамках временного предоставления защиты. ”Мы должны обеспечить добровольное, достойное и безопасное возвращение людей”, - отметил Сойлу.

3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что идет работа над крупным инженерным проектом в сирийской провинции Идлиб, чтобы вернуть на родину миллион сирийцев. По его словам, осуществление проекта ведется при участии национальных и международных негосударственных организаций. ”500 тыс. сирийцев уже вернулись в безопасные регионы Сирии. Дома из блоков - первый шаг на пути возвращения сирийцев. Теперь мы работаем над новой программой по добровольному возвращению миллиона сирийцев. Проект очень основательный, и осуществлять мы его будем с властями 13 отдельных регионов, в том числе Аазаза, Джерабулуса и Эт-Телль-эль-Абьяда”, - сказал Эрдоган в видеосообщении, записанном для церемонии, проведенной Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Идлибе. Ключи от новых блочных домов в разных районах Идлиба были розданы сирийцам во время торжественной церемонии.